Немецкий концерн Daimler доверил первым 10 станциям МАЗ в России обслуживать свои двигатели Mercedes, а вскоре такая возможность будет реализована и в сервисном центре МАЗ в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», Минский автозавод и концерн Daimler сейчас работают над сертификацией сервисных станций в Беларуси, России и Украине, что позволит им официально обслуживать двигатели Mercedes.

«В дальнейшем работы продолжатся. Мы рассчитываем, что комплексное обслуживание будет реализовано и на большинстве других станций МАЗ в разных странах», – пояснили на предприятии.

Ранее компании подписали меморандум о взаимопонимании и заключили договор на поставку автозапчастей. Кроме того, МАЗ приобрёл специальное диагностическое оборудование и инструменты. Специалисты минского сервисного центра МАЗ планируют пройти дополнительное обучение в учебном центре Mercedes-Benz в Набережных Челнах (Россия).

Белорусский производитель уже имеет опыт обслуживания комплектующих европейских производителей. Так, с 2015 года сервисный центр МАЗ ремонтирует узлы и агрегаты ZF. Обе компании, равно как и владельцы автопарков, довольны качеством работ.

Минский автозавод сейчас оснащает двигателями Mercedes пассажирскую технику, тягачи, самосвалы и среднетоннажные автомобили. При этом на заводе используют немецкие моторы четырех классов (от Евро-3 до Евро-6) и мощностью от 204 до 435 «лошадей». Среди отличий – надежность (силовой агрегат стабильно работает даже при пробегах свыше 700-800 тыс. км) и высокая экономия топлива.

ОАО «МАЗ» с 2003 года выпустило более 18 тыс. единиц техники с двигателями Mercedes-Benz. В ближайшее время начнутся поставки прототипов коробок передач Daimler.

«Вся автотехника соответствует международным стандартам качества и пользуется большим спросом в Беларуси, России, Польше, Украине, Казахстане, Сербии, Иране и в других странах», – подчеркнули на заводе.

В свою очередь концерн ZF поставляет на Минский автозавод механические и автоматические коробки передач для грузовой и пассажирской техники, равно как и портальные мосты, раздаточные коробки и рулевые механизмы. Всего с 2008 года на автотехнику МАЗ было установлено более 45 тыс. коробок передач ZF.