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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКАХ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ С 1 ИЮЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ РАСЧЕТЫ ПО БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКЕ
15:52 26.06.2017
С 1 июля 2017 года платежные терминалы для расчетов банковской платежной карточкой должны иметь объекты торговли и услуг, расположенные в поселках городского типа и сельской местности. Это предусмотрено постановлением Совета министров и Национального банка Беларуси №924/16 от 6 июля 2011 г.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, первостепенно терминалы начали устанавливать в объектах, расположенных в городах областного, а затем и районного подчинения. Пришла очередь установки и использования терминалов в поселках городского типа и сельской местности.
Установка платежных терминалов выгодна не только потребителям, как возможность выбора способа оплаты товаров, она также имеет ряд преимуществ и для самих субъектов предпринимательской деятельности, поскольку позволяет обеспечить дополнительный способ оплаты реализуемого товара (оказанную услугу) и может способствовать:
увеличению выручки за счет обеспечения для покупателя возможности расчетов с использованием банковских платежных карточек, когда у покупателя нет с собой наличных денежных средств либо их недостаточно для совершения покупки, а покупатель желает приобрести данный товар;
наилучшему удовлетворению запросов покупателей, формированию положительного имиджа продавца, привлечению постоянных клиентов.
Увеличение доли безналичных расчетов в сфере розничной торговли и оказания услуг населению будет способствовать усилению контроля над денежными потоками внутри страны и, как следствие, снижению доли теневой экономики.
Платежные терминалы должны быть установлены и использоваться в павильонах, киосках, магазинах-складах, торговых объектах и объектах общепита, расположенных в капитальных строениях, объектах бытового обслуживания населения, автостоянках, АЗС, автовокзалах и автостанциях, аптеках, гостиницах, санаториях, домах отдыха, оздоровительных центрах и других объектах.
Полный перечень объектов, в которых юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить платежные терминалы, приведен в приложении 1 к постановлению №924/16.
За отсутствие платежных терминалов применяется административная ответственность. На индивидуальных предпринимателей налагается штраф в размере до 100 базовых величин, на юридическое лицо – от 10 до 200 базовых величин.
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