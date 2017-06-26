За 2016 год в Беларуси организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 9 тыс. тонн рыбы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, населению реализовано 4,5 тыс. тонн рыбы (50,4% от общего объема продажи), торговым организациям – 1,9 тыс. тонн (21,4%), на переработку направлено 1,7 тыс. тонн (18,4%).

В водоемах Беларуси за 2016 год выловлено 19 тыс. тонн рыбы, в том числе промысловый улов составил 11,3 тыс. тонн, или 59,2% от общего улова рыбы, любительский – 7,7 тыс. тонн (40,8%). По сравнению с 2015 годом улов увеличился на 4,8%.

В искусственных водоемах республики промысловый улов рыбы за 2016 год составил 10,6 тыс. тонн, или 94,3% общего объема промыслового улова, в естественных водоемах – 0,6 тыс. тонн (5,7%).

По объему промыслового улова рыбы лидировали организации Брестской и Минской областей, на их долю пришлось 72,3% республиканского промыслового улова рыбы.

Рыбохозяйственная деятельность в Беларуси делится на два направления – рыбоводство и рыболовство. В 2016 году рыбохозяйственную деятельность осуществляло 346 организаций, в том числе 94 занимались рыболовством.

Для ведения рыбохозяйственной деятельности в 2016 году использовалось 50,7 тыс. га рыболовных угодий на правах аренды и 33,2 тыс. га на правах безвозмездного пользования. Площадь прудов, используемых для выращивания товарной рыбы, составляла 17,5 тыс. га.

Поверхностные водные ресурсы занимают 461,2 тыс. га, или 2,2% территории республики.

На территории Беларуси расположено 10,8 тыс. озер различного размера и глубины.

По территории республики протекает более 20 тыс. рек различной величины общей протяженностью 90,6 тыс. километров.