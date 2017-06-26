|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД РЕАЛИЗОВАЛИ 9 ТЫСЯЧ ТОНН РЫБЫ
15:43 26.06.2017
За 2016 год в Беларуси организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 9 тыс. тонн рыбы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, населению реализовано 4,5 тыс. тонн рыбы (50,4% от общего объема продажи), торговым организациям – 1,9 тыс. тонн (21,4%), на переработку направлено 1,7 тыс. тонн (18,4%).
В водоемах Беларуси за 2016 год выловлено 19 тыс. тонн рыбы, в том числе промысловый улов составил 11,3 тыс. тонн, или 59,2% от общего улова рыбы, любительский – 7,7 тыс. тонн (40,8%). По сравнению с 2015 годом улов увеличился на 4,8%.
В искусственных водоемах республики промысловый улов рыбы за 2016 год составил 10,6 тыс. тонн, или 94,3% общего объема промыслового улова, в естественных водоемах – 0,6 тыс. тонн (5,7%).
По объему промыслового улова рыбы лидировали организации Брестской и Минской областей, на их долю пришлось 72,3% республиканского промыслового улова рыбы.
Рыбохозяйственная деятельность в Беларуси делится на два направления – рыбоводство и рыболовство. В 2016 году рыбохозяйственную деятельность осуществляло 346 организаций, в том числе 94 занимались рыболовством.
Для ведения рыбохозяйственной деятельности в 2016 году использовалось 50,7 тыс. га рыболовных угодий на правах аренды и 33,2 тыс. га на правах безвозмездного пользования. Площадь прудов, используемых для выращивания товарной рыбы, составляла 17,5 тыс. га.
Поверхностные водные ресурсы занимают 461,2 тыс. га, или 2,2% территории республики.
На территории Беларуси расположено 10,8 тыс. озер различного размера и глубины.
По территории республики протекает более 20 тыс. рек различной величины общей протяженностью 90,6 тыс. километров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
Курсы в банках
на 26.06.2017
Конвертация в банках
на 26.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте