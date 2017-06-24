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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛА ВВОЗ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ БЕЛЬГИИ
15:15 26.06.2017
Беларусь временно ограничила ввоз мяса птицы из Западной Фландрии Бельгии.
«По информации Международного эпизоотического бюро на территории Западной Фландрии Бельгии зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 21 июня вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Западной Фландрии России живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси из Западной Фландрии России вышеуказанных товаров.
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