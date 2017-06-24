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ЭКОНОМИКА РБ
НЕКОТОРЫЕ МАРКИ СИГАРЕТ С ФИЛЬТРОМ В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЮТ С 1 ИЮЛЯ
15:01 26.06.2017
В Беларуси с 1 июля 2017 года подорожают некоторые марки сигарет с фильтром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, на 12 копеек подорожают сигареты «МАГНАТ», «МАГНАТ 7», NZ 8, NZ 10, NZ 6, VIP8, VIP10 производства ОАО «ГТФ «Неман»;
на 30 копеек подорожают сигареты PORTAL GOLD Power, PORTAL SILVER Power;
на 9 копеек подорожают марки «МИНСК», «МИНСК 7», «Премьер», «Премьер 7», «ФЭСТ», «ФЭСТ 7», CREDO;
на 13 копеек подорожают NZ Safari, NZ Safari 4;
на 5 копеек вырастут цены на «МИНСК SUPERSLIMS», «МИНСК 5 SUPERSLIMS», NZ Black, NZ Gold, NZ BLACK QS, NZ GOLD QS, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen Elite SUPERSLIMS, Queen SUPERSLIMS, Solange, Solange Menthol, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver, Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet, Pall Mall Demi Blue, Pall Mall Demi Azure, Kent HDs Blue, Kent Nanotek Blue, Kent Nanotek Silver, Kent Nanotek White, Rothmans Nano Blue;
на 10 копеек подорожают марки NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT, NZ Sun, Queen colibri, Matrix BLUE, portal ONE, Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure, Luckies Red, Luckies Silver, Luckies Blue, Luckies Click&Roll, Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver, Kent Switch, Vogue Bleue, Vogue Lilas, Vogue Menthe, Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver;
на 8 копеек подорожают «ФЭСТ COMPACT», «ФЭСТ COMPACT 7»;
на 2 копейки подорожают сигареты «ФЭСТ SUPERSLIMS», «ФЭСТ SUPERSLIMS 7», Minsk city QS, Minsk capital QS, portal SUPERSLIMS GOLD, portal SUPERSLIMS SILVER;
на 7 копеек подорожают Minsk city, Minsk capital;
на 3 копейки повысится цена на portal GOLD, portal SILVER.
При этом на 15 копеек подешевеет марка сигарет Kent HD White производства ОАО «ГТФ «Неман».
Также подорожают некоторые марки сигарет производства ООО «Табак-инвест»: на 5 копеек подорожают LD Club Compact Blue, Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Silver; на 10 копеек подорожают LD Red, LD Blue, LD Club Lounge, LD Club Compact Select, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Mevius Blue, Mevius Silver, Camel Compact Filters, Camel Compact Blue, Camel Compact Аctivate Yellow, Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston Blue&Green, Winston ХStyle Dual Taste, Winston ХStyle Dual Taste Limited Edition, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol, Winston Compact Blue, Sobranie Blue, Sobranie Gold, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold, Sobranie Golds;
на 12 копеек подорожает марка Monte Carlo Azure;
на 2 копейки подорожают «Корона», «Корона голубая», «Корона Super Slims», «Корона голубая Super Slims», «Корона Menthol Super Slims», «Форт», «Форт 7», «Форт слим»;
на 3 копейки подорожают «Корона слим», «Корона стиль», «Корона элит»;
на 1 копейку подорожают «Корона» 10 сигарет, «Корона голубая» 10 сигарет.
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