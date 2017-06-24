ЭКОНОМИКА РБ

ПОЧТИ ПОЛОВИНА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ УСН

14:55 26.06.2017 На 1 июня 2017 года упрощенную систему налогообложения применяют 18957 плательщиков, что составляет 49,5% от общего количества субъектов хозяйствования Могилевской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, из общего количества 12842 это индивидуальные предприниматели, 6115 – организации. За счет поступлений плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, сформировано 7,9% бюджета Могилевщины. Всего данные субъекты хозяйствования внесли в казну 33,6 млн рублей налогов и платежей.