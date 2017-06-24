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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР «БЕЛПОЧТЫ» 27 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ В ЖАБИНКЕ
14:19 26.06.2017
Генеральный директор РУП «Белпочта» Владимир Матусевич 27 июня проведет выездной личный прием граждан и юридических лиц в Жабинке (ул. Кирова, д.97).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать вопросы можно с 11.00 до 13.00.
Предварительная запись по телефону: (8-0162) 54-14-54 (приемная Брестского филиала РУП «Белпочта»).
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