ЭКОНОМИКА РБ

ГЕНДИРЕКТОР «БЕЛПОЧТЫ» 27 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ В ЖАБИНКЕ

14:19 26.06.2017 Генеральный директор РУП «Белпочта» Владимир Матусевич 27 июня проведет выездной личный прием граждан и юридических лиц в Жабинке (ул. Кирова, д.97). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать вопросы можно с 11.00 до 13.00. Предварительная запись по телефону: (8-0162) 54-14-54 (приемная Брестского филиала РУП «Белпочта»).