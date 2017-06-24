На базе Борисовского комбината хлебопродуктов предлагается создать крупный агрохолдинг. Предложение прозвучало во время посещения премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым предприятия в рамках поездки 23 июня в Минскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, новая интеграционная структура ОАО "БорисовАгроПродукт" объединит филиалы Борисовского комбината хлебопродуктов, новые свинокомплексы, предприятие "Борисовхлебпром" и его филиалы в Жодино, Вилейке, Молодечно, Несвиже и Солигорске.

Как пояснил председатель Борисовского райисполкома Владимир Миранович, по пути укрупнения агропредприятий район идет давно, и создание интеграционной структуры экономически оправданно. Создание холдинга позволит увеличить переработку зерна на 20%, поголовье свиней - на 44%. Кроме того, преобразование отразится на росте выручки. В интеграционной структуре предлагается замкнутый цикл производства ("от поля к столу"), что, например, позволит на 100% загрузить мощности Борисовского мясокомбината.

"Тема интересная, но она требует серьезного изучения, чтобы не получилось стремления к каким-то модным "фишкам" просто ради реформирования. Если это реформирование ради реформирования - этого быть не должно", - выразил мнение премьер-министр.

С учетом этого он поручил провести экономические расчеты, экспертизу проекта.

"Если заявленное подтвердится этими расчетами, то, конечно, мы будем его реализовывать", - резюмировал глава правительства.

Что касается в целом оздоровления предприятий агропромышленного комплекса Беларуси, то ряд документов для этого уже принят, сейчас на завершающей стадии находится подготовка еще двух указов. Один из документов касается оздоровления предприятий хлебопродуктов (под действие указа попадет и Борисовский комбинат хлебопродуктов). Другой - развития райагросервисов, как уточнил премьер-министр, в этой области тоже есть проблемы, которые нужно решать.

"Это нужно, чтобы мы вернулись на трек активных операций, связанных с техническим оснащением нашего сельхозпроизводства", - добавил он.

По словам Андрея Кобякова, вопросы экономического развития Борисовского района в ближайшее время планируется рассмотреть на заседании Президиума Совета министров.