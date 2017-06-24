ЭКОНОМИКА РБ

СВЕДЕНИЯ О 60 НЕЛЕГАЛЬНЫХ СТО НАПРАВЛЕНЫ В МНС И МЧС - МАРТ

13:15 26.06.2017 Сведения о 60 нелегальных СТО направлены в МНС и МЧС. «По результатам работы телефона «горячей линии», а также в рамках взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности, оказывающими услуги в сфере автосервиса, Министерством антимонопольного регулирования и торговли сформирован список из 60 СТО, предположительно нелегально осуществляющих ремонт и (или) покраску автомобилей на территории республики. Соответствующие предложения по наведению порядка в данной сфере направлены в МНС и МЧС», - говорится в сообщении МАРТ.