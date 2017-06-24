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ЭКОНОМИКА РБ
СВЕДЕНИЯ О 60 НЕЛЕГАЛЬНЫХ СТО НАПРАВЛЕНЫ В МНС И МЧС - МАРТ
13:15 26.06.2017
Сведения о 60 нелегальных СТО направлены в МНС и МЧС.
«По результатам работы телефона «горячей линии», а также в рамках взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности, оказывающими услуги в сфере автосервиса, Министерством антимонопольного регулирования и торговли сформирован список из 60 СТО, предположительно нелегально осуществляющих ремонт и (или) покраску автомобилей на территории республики. Соответствующие предложения по наведению порядка в данной сфере направлены в МНС и МЧС», - говорится в сообщении МАРТ.
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