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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШИТЬ ИНВЕСТПРОЕКТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА НА ПРЕДПРИЯТИИ "СВУДС ЭКСПОРТ" ПЛАНИРУЕТСЯ В 2018 ГОДУ
12:58 26.06.2017
Завершить инвестпроект по модернизации и развитии деревообрабатывающего комплекса на предприятии "СВУДС экспорт" планируется в 2018 году. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время посещения предприятия в рамках поездки 23 июня в Минскую область.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, предприятие "СВУДС экспорт" входит в литовский холдинг Vakaru Medienos Grupe. Продукция поставляется в Литву, Польшу, Республику Корея, Словакию и другие страны. В настоящее время здесь реализуется инвестпроект по модернизации и развитию деревообрабатывающего комплекса.
"Главное, что направленность инвесторов совпадает с интересами развития нашей страны: получить из лесного ресурса продукцию с максимальной добавленной стоимостью. У "СВУДС экспорт" очень плотное взаимодействие с известной компанией IKEA, умеют с ними работать, в состоянии обеспечить требуемые качество и цену", - отметил Андрей Кобяков.
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