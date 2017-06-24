Завершить инвестпроект по модернизации и развитии деревообрабатывающего комплекса на предприятии "СВУДС экспорт" планируется в 2018 году. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время посещения предприятия в рамках поездки 23 июня в Минскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, предприятие "СВУДС экспорт" входит в литовский холдинг Vakaru Medienos Grupe. Продукция поставляется в Литву, Польшу, Республику Корея, Словакию и другие страны. В настоящее время здесь реализуется инвестпроект по модернизации и развитию деревообрабатывающего комплекса.

"Главное, что направленность инвесторов совпадает с интересами развития нашей страны: получить из лесного ресурса продукцию с максимальной добавленной стоимостью. У "СВУДС экспорт" очень плотное взаимодействие с известной компанией IKEA, умеют с ними работать, в состоянии обеспечить требуемые качество и цену", - отметил Андрей Кобяков.