Подведены итоги конкурса стартапов, который проходил в рамках международного научно-практического форума INMAX-2017, пишет агентство «Минск-Новости».

Форум был организован Минским городским технопарком, центром поддержки предпринимательства ООО «Лаборатория интеллекта», Мингорисполкомом в период с 21 по 23 июня в рамках выставки Expo- Russia Belarus-2017.

На конкурс было представлено 14 высокотехнологичных разработок от государственных и частных предприятий, высших учебных заведений.

Например, ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» создало проект по восстановлению стальных деталей газодинамическим методом. Университет гражданской защиты МЧС Беларуси разработал пожарного робота, Белгосуниверситет — магнито-опто-акустическую технологию для применения в онкологии. Примечательно, что каждая разработка была по-своему уникальной и инновационной.

Оценивали стартапы эксперты, в числе которых были опытные бизнесмены, руководство Минского городского технопарка. В первую очередь учитывалась сама идея проекта, насколько он хорошо проработан, его презентация. При этом бизнес-модель проекта не оценивалась.

«Финансовая проработка высокотехнологичных проектов, создание их бизнес-модели — самое сложное для стартаперов. Мы видим, что многие создают интересные полезные технологии, но не знают как их масштабировать и донести до конечного потребителя, - сказала директор центра поддержки предпринимательства ООО «Лаборатория интеллекта» Светлана Казбанова. - Этот конкурс и форум в целом нацелен как раз на то, чтобы помочь разработчикам продвигать их проекты. В частности, в первый день форума состоялись обучающие мероприятия, где стартаперам и научным командам рассказывали о том, как правильно презентовать свою идею, технологию, как создать бизнес-модель проекта. Во второй день у конкурсантов была возможность представить свои разработки на выставке Expo-Russia Belarus».

По итогам конкурса лучшим высокотехнологичным стартапом стала система синтеза искусственных генов Autogene от Института биоорганической химии НАН Беларуси. Второе место досталось ООО «Аргентум Групп» за проект по производству экологически чистого микроудобрения и органических дезинфектантов на основе серебра. Замыкает тройку лидеров компания «Аробот», создавшая необычный робот-пылесос. Все победители получили денежные сертификаты на 300, 200 и 100 рублей соответственно. Также организаторы конкурса окажут им помощь в дальнейшем сопровождении проектов.

«Если у участников конкурса есть потребность в нашей поддержке, консультации, то мы их не оставим и всячески поможем. Кроме того, 8 компаниям мы изготовим мобильные стенды, буклеты и визитки, чтобы они в дальнейшем могли участвовать в различных выставках и презентовать свои проекты более качественно», - отметила С. Казбанова.