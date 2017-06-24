|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ВИТЕБСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕН В РЕСПУБЛИКЕ
12:10 26.06.2017
Снижение затрат и повышение эффективности сегодня являются основной целью предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства. Участники выездной коллегии Министерства ЖКХ ознакомились с опытом коммунальников Витебска и Городка, пишет газета «Витебские вести».
Министр ЖКХ Беларуси Александр Терехов (справа) обещает распространить опыт Витебского предприятия котельных и тепловых сетей
В частности, они посетили котельную «5-й полк» Витебского предприятия котельных и тепловых сетей (ВПКиТС), где в прошлом году проведена модернизация, позволившая снизить стоимость производства одной гигакалории на 10 руб.
Переход с дров на щепу с установкой кондиционного теплоутилизатора дал возможность уменьшить температуру уходящих в атмосферу дымовых газов со 180 до 40-45 градусов. Таким образом, из одного и того же объема топлива производится дополнительная теплоэнергия.
Такая технология используется в европейских странах и впервые применена в Беларуси. Причем оборудование спроектировано, изготовлено и смонтировано специалистами ВПКиТС. Сейчас предприятием разработана линейка кондиционных теплоизоляторов для котлов на местных видах топлива мощностью от 1 до 4 МВт.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов отметил, что сотрудники ВПКиТС не побоялись самостоятельно изготовить современное оборудование и применить его на практике. Это достойно уважения и соответствует стоящим перед системой ЖКХ задачам – диверсификации видов топлива и повышению эффективности. Глава ведомства подчеркнул, что опыт витебских коммунальников будет распространен по республике.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
Курсы в банках
на 26.06.2017
Конвертация в банках
на 26.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте