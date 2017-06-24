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ЭКОНОМИКА РБ


ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ВИТЕБСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕН В РЕСПУБЛИКЕ
12:10 26.06.2017

Снижение затрат и повышение эффективности сегодня являются основной целью предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства. Участники выездной коллегии Министерства ЖКХ ознакомились с опытом коммунальников Витебска и Городка, пишет газета «Витебские вести».

Министр ЖКХ Беларуси Александр Терехов (справа) обещает распространить опыт Витебского предприятия котельных и тепловых сетей

В частности, они посетили котельную «5-й полк» Витебского предприятия котельных и тепловых сетей (ВПКиТС), где в прошлом году проведена модернизация, позволившая снизить стоимость производства одной гигакалории на 10 руб.

Переход с дров на щепу с установкой кондиционного теплоутилизатора дал возможность уменьшить температуру уходящих в атмосферу дымовых газов со 180 до 40-45 градусов. Таким образом, из одного и того же объема топлива производится дополнительная теплоэнергия.

Такая технология используется в европейских странах и впервые применена в Беларуси. Причем оборудование спроектировано, изготовлено и смонтировано специалистами ВПКиТС. Сейчас предприятием разработана линейка кондиционных теплоизоляторов для котлов на местных видах топлива мощностью от 1 до 4 МВт.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов отметил, что сотрудники ВПКиТС не побоялись самостоятельно изготовить современное оборудование и применить его на практике. Это достойно уважения и соответствует стоящим перед системой ЖКХ задачам – диверсификации видов топлива и повышению эффективности. Глава ведомства подчеркнул, что опыт витебских коммунальников будет распространен по республике.
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