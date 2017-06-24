Совет министров согласовал продление срока санации ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Об этом говорится в постановлении Совмина №465 от 21 июня 2017 г., которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, правительство согласовало ходатайство Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности о продлении до 23 июня 2022 г. срока санации ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей».