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ЭКОНОМИКА РБ
СОВМИН СОГЛАСОВАЛ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА САНАЦИИ ОАО «ВИТЕБСКИЙ КОМБИНАТ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ»
11:58 26.06.2017
Совет министров согласовал продление срока санации ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей». Об этом говорится в постановлении Совмина №465 от 21 июня 2017 г., которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, правительство согласовало ходатайство Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности о продлении до 23 июня 2022 г. срока санации ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей».
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