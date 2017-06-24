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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% УВЕЛИЧИЛСЯ УЛОВ ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
11:28 26.06.2017

В 2016 году в Могилевской области рыбохозяйственную деятельность осуществляли 45 субъектов хозяйствования. В естественных и искусственных водоемах региона организациями выловлено более 1 тысячи тонн рыбы, что в 1,5 раза больше, чем за годом ранее, пишут «Могилевские ведомости».

«Удельный вес области в республиканском объеме улова рыбы составил 9,1% против 6,6% в 2015 году, - рассказали в Главном статуправлении региона. - Как и в предыдущие годы, организации области занимались разведением в искусственных водоемах традиционных пород рыбы: карпа, толстолобика, амура. В общем объеме выловленной рыбы доля карпа составила почти 60%, толстолобика – 4,5%, амура – 2%. Значительно увеличился улов ценных пород рыбы (лососевых, осетровых и сомовых) - 29,4% против 9,1% в 2015 году».

В прошлом году в Могилевской области выловлено около 290 тонн рыбы лососевых пород, что в 5 раз выше уровня 2015 года. Более того Могилевщина занимает лидирующее место по улову лососевых - удельный вес в республиканском объеме более 85%.

Помимо промышленного вылова, в 2016 году организациями области, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано почти 6 тысяч путевок на платное любительское рыболовство.

К слову, 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Традиционно, праздник, отмечаемый ежегодно с 1985 года, сопровождается во многих странах состязаниями по рыбной ловле и различными обучающими семинарами и мастер-классами.
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