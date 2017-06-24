Намечен ряд мер для финансового оздоровления с возможной реструктуризацией финансовых обязательств ОАО "Борисовжилстрой". Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время посещения предприятия в рамках поездки 23 июня в Минскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на ОАО "Борисовжилстрой" реализован инвестпроект по реконструкции промышленного производства завода крупнопанельного домостроения. После завершения модернизации у предприятия возникли сложности с расчетами по кредитным обязательствам.

"Тем не менее здесь есть выход, продукция предприятия востребована, на нее есть заказы. Мы наметили ряд мер для финансового оздоровления с возможной реструктуризацией финансовых обязательств, которые существуют у предприятия в связи с проектом по модернизации. Мы видим, что предприятие работоспособно. Может, не так быстро, как хотелось бы, но в течение разумного промежутка времени (6-7 лет, максимум 8) предприятие рассчитается по вложениям, которые были сделаны", - пояснил Андрей Кобяков.