ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


К 1 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ ВОССТАНОВЯТ ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ВОКЗАЛУ
10:57 26.06.2017

К 1 сентября в Минске планируется восстановить движение трамваев в направлении железнодорожного вокзала, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил во время прямой линии 24 июня генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок, это произойдет, если метростроители на данном участке завершат комплекс работ по сооружению пересадочного узла с 3-й на 1-ю линию подземки.

«С нашей стороны задержки не будет, - заверил Л. Папенок. - К этому времени завершим реконструкцию участка трамвайных путей на ул. Чапаева от ул. Козлова до З. Бядули. А на ул. Первомайской и Ульяновской ремонтные бригады уже начали приводить пути в порядок. Этот участок пока не реконструировали, но необходимы определенные профилактические работы, поскольку он некоторое время не эксплуатировался».

А вот по ул. Октябрьской трамваи курсировать не будут. По мнению руководителя «Минсктранса», автобус 127-го маршрута решил все проблемы с транспортным сообщением в этой части города.

«Главная причина, по которой мы пока не планируем восстанавливать движение по Октябрьской, – очень плохое состояние коммуникаций: почти все инженерные сети там подлежат перекладке, - отметил он. - Если бы, как раньше, планировалось строительство трамвайной линии в Серебрянку, то пути здесь, конечно, реконструировали бы. А пока это не имеет смысла».

Впрочем, до ул. Бобруйской трамвайное движение восстановится тоже лишь на время. Позже эту ветку снова закроют – уже на реконструкцию. Даты пока не уточняются. Предположительно – в первой половине следующего года.

Что касается подвижного состава трамвайного парка, то, по словам Л. Папенка, с ним проблем нет. Сейчас средний возраст этих машин превышает 8 лет, но средний срок их эксплуатации составляет 15 лет. В парке 138 трамваев, все они на ходу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2017
валюта курс
EUR 2.1544
USD 1.9284
RUB 3.2309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1515 -0.0029
USD 1.9221 -0.0063
RUB 3.2564 +0.0255
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1500 2.1540
USD 1.9210 1.9250
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 66.0000 66.5000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте