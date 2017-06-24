К 1 сентября в Минске планируется восстановить движение трамваев в направлении железнодорожного вокзала, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил во время прямой линии 24 июня генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок, это произойдет, если метростроители на данном участке завершат комплекс работ по сооружению пересадочного узла с 3-й на 1-ю линию подземки.

«С нашей стороны задержки не будет, - заверил Л. Папенок. - К этому времени завершим реконструкцию участка трамвайных путей на ул. Чапаева от ул. Козлова до З. Бядули. А на ул. Первомайской и Ульяновской ремонтные бригады уже начали приводить пути в порядок. Этот участок пока не реконструировали, но необходимы определенные профилактические работы, поскольку он некоторое время не эксплуатировался».

А вот по ул. Октябрьской трамваи курсировать не будут. По мнению руководителя «Минсктранса», автобус 127-го маршрута решил все проблемы с транспортным сообщением в этой части города.

«Главная причина, по которой мы пока не планируем восстанавливать движение по Октябрьской, – очень плохое состояние коммуникаций: почти все инженерные сети там подлежат перекладке, - отметил он. - Если бы, как раньше, планировалось строительство трамвайной линии в Серебрянку, то пути здесь, конечно, реконструировали бы. А пока это не имеет смысла».

Впрочем, до ул. Бобруйской трамвайное движение восстановится тоже лишь на время. Позже эту ветку снова закроют – уже на реконструкцию. Даты пока не уточняются. Предположительно – в первой половине следующего года.

Что касается подвижного состава трамвайного парка, то, по словам Л. Папенка, с ним проблем нет. Сейчас средний возраст этих машин превышает 8 лет, но средний срок их эксплуатации составляет 15 лет. В парке 138 трамваев, все они на ходу.