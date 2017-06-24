До конца лета городские и районные исполкомы должны разработать стратегии инвестиционного развития и привести в порядок инструменты работы с зарубежными партнерами. В свою очередь облисполком обязуется усилить активность по продвижению интересов региона, налаживанию эффективного взаимодействия с центром и лоббированию условий для повышения инвестиционной привлекательности Витебщины. Об этом шла речь на заседании облисполкома, в ходе которого анализировалась работа региональных властей по привлечению инвестиционных ресурсов, пишет газета «Витебские вести».

Как отметил глава области Николай Шерстнев, сегодня этот вопрос приобретает архиважное значение и напрямую влияет на положение в той или иной отрасли, сфере жизнедеятельности.

И республиканские власти, и облисполком, и органы управления в районах совместно решают задачу по поиску инвесторов. Так что сбой в работе любого звена в этой цепочке, нарушение коммуникаций по вертикали власти негативно сказывается на общем результате.

Этот тезис адресован присутствовавшим в зале главам районов, а также большой группе представителей республиканских министерств и ведомств во главе с председателем КГК Леонидом Анфимовым и руководителем Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Александром Попковым.

Пользуясь случаем, Николай Шерстнев заострил внимание столичных гостей на качестве координации деятельности центра и региона, которое не удовлетворяет руководителей области.

«К сожалению, сегодня нас не слышат в правительстве, в том числе при принятии решений, которые должны соответствовать интересам Витебщины», – констатировал глава области. И привел в пример ситуацию с республиканскими промышленными предприятиями, которые расположены в регионе.

На фоне роста инвестиционной активности коммунальных организаций и частных компаний снижаются объемы привлечения средств по субъектам хозяйствования, подчиненных центру. При этом наибольшее сокращение инвестиций отмечается по организациям Минэнерго и концерна «Белнефтехим», на которые приходится 60% от объема вложений по республиканским предприятиям. С учетом такой тенденции облисполком инициировал передачу из республиканской в коммунальную собственность группы предприятий, где положение наиболее тяжелое. Это позволит на месте решать производственные вопросы и проблемы работников. Тем не менее уже 1,5 года инициатива остается без движения. Фактическое двоевластие для таких организаций ничего хорошего не сулит.

Впрочем, основная часть обсуждения касалась анализа собственных инвестиционных недоработок и формирования предложений по их исправлению.

Как сообщил заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич, пока ни в одном районе до конца не решены вопросы организации деятельности по поиску инвесторов, разработки бизнес-планов проектов в коммерческой и социальной сферах, в том числе для включения в государственные инвестиционные программы, проведения презентации предложений на международном уровне для привлечения сторонних партнеров.

С 2009 года при облисполкоме действует рабочая группа по работе с инвесторами, ежегодно формируется перечень основных инвестпроектов, поддерживается в актуальном состоянии база неиспользуемого имущества для вовлечения в оборот, есть данные по земельным участкам для потенциальных инвесторов. Вместе с тем только райисполком лучше знает, как и на каких условиях можно быстро и эффективно реализовать проект на его территории, при этом обеспечить выполнение экологических и санитарных норм, предложить потенциальному партнеру наиболее квалифицированные проектные и строительные организации.

«Прежде чем пригласить инвестора, надо самостоятельно проработать проект со всеми службами и ведомствами, – напомнил Олег Мацкевич. – Тогда удастся избежать ситуаций, из-за которых приходится расторгать инвестдоговоры или превышать сроки реализации».

Пока же такие примеры отмечаются повсеместно. Кроме того, сегодня в девяти районах не реализуется ни одного проекта на условиях инвестдоговора, еще в шести просрочены на 1,5-2 года. Конечно, во многих случаях инвесторы сами оказались не готовы воплотить в жизнь собственные идеи, а иногда хотели просто застолбить перспективный земельный участок. Иначе говоря, местным властям надо искать более серьезных партнеров. Есть вопросы и к качеству предложений, в том числе содержанию материалов инвестиционной направленности, размещенных на сайтах гор - райисполкомов.