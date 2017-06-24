Правительство подготовит комплекс мер для решения проблем на Борисовском хрустальном заводе им. Ф.Э. Дзержинского. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время посещения предприятия в рамках поездки 23 июня в Минскую область.

"Мы сегодня нашли подходы, которые будут оформлены в виде соответствующих решений Правительства. Думаю, будут подготовлены нормативные правовые акты на уровне Президента. В третьей декаде июля мы их представим, - отметил Андрей Кобяков. - Все решения будут направлены на то, чтобы, с одной стороны, не идти против экономической логики развития производства, с другой - соблюсти интересы работающих на предприятии, социальный аспект должен учитываться при принятии экономических решений. Мне кажется, мы этот баланс сегодня нашли".

В частности, на Борисовском хрустальном заводе будет развиваться выпуск стеклянной трубки, основными потребителями будут белорусские производители медпрепаратов. Что касается непосредственно хрустального производства, то глава правительства считает, что завод может успешно заниматься выпуском цветного хрусталя. "Мы предполагаем решить ряд технологических проблем, и это производство тоже может быть окупаемым", - сказал он.

"В ближайшее время решения будут приняты, начнется их реализация. Может быть, хрустальный завод будет называться по-другому, но, тем не менее, само производство в Борисове будет", - добавил Андрей Кобяков.