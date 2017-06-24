ЭКОНОМИКА РБ

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ В МАЕ СОСТАВИЛА 795,2 РУБЛЯ

09:48 26.06.2017 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2017 г. составила 795,2 рубля. Как сообщает Национальный статкомитет, зарплата рабочих и служащих в мае была 795,2 рубля.