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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ ГУПР МИНГОРИСПОЛКОМА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ МАГАЗИНЫ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
09:22 26.06.2017
В течение недели специалисты Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома провели мониторинг 150 магазинов шаговой доступности, по результатам которого в 30 объектах установлены нарушения законодательства, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в управлении торговли и услуг Мингорисполкома, результаты мониторинга и проблемные вопросы функционирования магазинов шаговой доступности Минска обсудили 23 июня на совещании, которое провел заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий.
Руководителям отдельных торговых объектов указано на системные нарушения и недостатки в работе (ненадлежащие условия хранения и реализации продуктов, несвоевременная уборка помещений, внешний вид фасадов и др.).
«Владельцы должны принять все возможные меры для приведения торговых объектов в надлежащий вид, максимально наполнить торговые залы товаром, в том числе отечественного производства, - поручил А. Доморацкий. - В противном случае будем принимать меры воздействия в отношении нерадивых собственников».
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