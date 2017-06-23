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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАССА СТОЛИЧНОГО МАРШРУТА №1026-ТК ИЗМЕНЯЕТСЯ С 1 ИЮЛЯ
18:00 23.06.2017
С 1 июля трасса столичного экспрессного автобусного маршрута №1026-ТК «ТЦ Ждановичи – Авторынок» от остановочного пункта «Менковский тракт» продлевается до разворотного кольца «Озерцо».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», одновременно исключается заезд на территорию авторынка.
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