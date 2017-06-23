ЭКОНОМИКА РБ

ТРАССА СТОЛИЧНОГО МАРШРУТА №1026-ТК ИЗМЕНЯЕТСЯ С 1 ИЮЛЯ

18:00 23.06.2017 С 1 июля трасса столичного экспрессного автобусного маршрута №1026-ТК «ТЦ Ждановичи – Авторынок» от остановочного пункта «Менковский тракт» продлевается до разворотного кольца «Озерцо». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», одновременно исключается заезд на территорию авторынка.