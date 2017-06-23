Создание портала «Мой город» должно стать одним их критериев оценки деятельности предприятий в части благоустройства населенных пунктов, снижения себестоимости оказываемых услуг и сохранения социальной направленности производственной политики. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на выездном заседании коллегии Минжилкомхоза в Витебске.

По его словам, если общественность не участвует в жизни города, то власть при всем желании не сможет учесть все мнения и создать максимально комфортную среду для проживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, на очередной коллегии рассмотрены вопросы оптимизации затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг на примере предприятий Витебска и Витебской области. Мероприятия по снижению издержек активно проводятся уже в течение нескольких лет и направлены на совершенствование структуры управления, перевод котельных на местные виды топлива, сокращение потерь тепла и воды в сетях, повышение качества капитального ремонта, оснащение жилищного фонда автоматическими системами управления освещением и регулирования подачи тепловой энергии, оптимизацию численности и др.

Вместе с тем ведется работа по совершенствованию обратной связи с потребителем, что является одним из основных условий качественного оказания услуг и оперативного реагирования на заявки граждан. В Минске появление номера 115, единого расчетно-справочного центра и Портала «Мой город» дало положительный результат и позволило не только повысить имидж отрасли, но получить значительный экономический эффект. Использовать столичный опыт и тиражировать данные подходы настал черед областных центров.

Витебский областной расчетно-справочный центр был создан в апреле 2016 г. Сейчас в его составе насчитывается 14 РСЦ и 17 групп по расчетно-справочному обслуживанию. В том же году осуществлен переход на систему «АИС-Расчет ЖКУ», где на сегодня выполняется вся работа по начислению платежей, перечислению денежных средств поставщикам услуг и начислению безналичных жилищных субсидий (БЖС). Об эффективности созданного областного РСЦ можно судить уже по одному факту: начислением БЖС занимаются четыре специалиста в Витебске и по одному — в Орше, Полоцке и Новополоцке. Хотя по нормативам численность работников должна составлять около 40 единиц. Только за счет этого в текущем году будет сэкономлено 365 тыс. руб. бюджетных средств. И при этом значительно упрощается сам процесс выявления граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Переход к экономически обоснованным тарифам предполагает максимальное снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг при одновременном повышении их качества.

Очистные сооружения в Городке реконструированы в 2012 г. за счет кредита Всемирного банка реконструкции и развития. Общая стоимость проекта составила 1,75 млн рублей. Модернизация позволила снизить предельно допустимую концентрацию вредных веществ в сточных водах до минимума. Причем мощности объекта хватает не только для обслуживания жилищного фонда, но и местного молочного завода, который не имеет своих локальных очистных сооружений.

А на котельной «5-й Полк» в Витебске местное предприятие котельных и тепловых сетей «ВПКиТС» реализовало инновационную идею по установке конденсационных теплоутилизаторов, которые изготовлены на самом предприятии. За счет этого технического новшества тепло дымовых газов, которое раньше просто выбрасывалось в воздух, используется для подогрева обратной сетевой воды. При этом КПД котлов повышается с 83 до 91 %. Окупится ноу-хау всего за два года. И, что еще более важно, данную технологию предприятие готово тиражировать в другие регионы, а оборудование собственного производства позволит производить модернизацию котельных с наименьшими капиталовложениями. Витебское предприятие «ВПКиТС» стало разработчиком многих видов оборудования, причем все свои новинки испытывает на собственных объектах. В текущем году начато производство водогрейных котлов на древесных гранулах, и первые экземпляры установлены на котельной бани №4. В результате расход условного топлива сократился с 1,443 до 1,276 т у. т. в месяц, а себестоимость 1 Гкал тепла снизилась с 342 до 157,1 руб.

Актуальной на сегодня остается тема капитального ремонта жилищного фонда. Проведение процедуры тендеров с целью выявления победителя должно оставаться в ведении исполкомов, поскольку в регионах именно они, по сути, являются заказчиками. Вместе с тем сформированная на предприятиях ЖКХ материально-техническая база и подбор профессиональных кадров делают их фаворитами любых торгов. А выполнение работ собственными силами порой оказывается гораздо выгоднее.

А. Терехов обратил внимание на необходимость фактического учета затрат по капитальному ремонту и техобслуживанию по каждому отдельно взятому ЖЭУ. Это позволит сравнить реальную стоимость работ и влиять на ее снижение, поскольку именно конкуренция является главным катализатором прогресса. И чем скорее в регионах появятся службы заказчика, тем проще будет регулировать данный процесс.