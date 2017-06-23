|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЕРИЛА И МАНСАРДНЫЕ ОКНА НА 147 ТЫСЯЧ ЕВРО
17:33 23.06.2017
Витебские таможенники изъяли незаконно ввозимые из Литвы на территорию ЕАЭС декоративные перила и мансардные окна в разобранном виде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, данный товар субъект хозяйствования заявил в сопроводительных документах, однако, как показала проверка, в них была указана неверная стоимость.
Так, согласно представленным сведениям перила и окна, перемещаемые в грузовом отсеке автомобиля марки Volvo, стоили 3,5 тыс. евро. Но запросив экспортную декларацию у таможенных органов страны, из которой следовал товар, таможенники выяснили, что эта сумма была занижена в 42 раза. Реальная цена перемещаемых товаров оказалась более 147 тыс. евро.
На подобный шаг субъект хозяйствования пошел с целью сэкономить на таможенных платежах более 78 тыс. рублей.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2017
Курсы в банках
на 23.06.2017
Конвертация в банках
на 23.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте