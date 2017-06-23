Витебские таможенники изъяли незаконно ввозимые из Литвы на территорию ЕАЭС декоративные перила и мансардные окна в разобранном виде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, данный товар субъект хозяйствования заявил в сопроводительных документах, однако, как показала проверка, в них была указана неверная стоимость.

Так, согласно представленным сведениям перила и окна, перемещаемые в грузовом отсеке автомобиля марки Volvo, стоили 3,5 тыс. евро. Но запросив экспортную декларацию у таможенных органов страны, из которой следовал товар, таможенники выяснили, что эта сумма была занижена в 42 раза. Реальная цена перемещаемых товаров оказалась более 147 тыс. евро.

На подобный шаг субъект хозяйствования пошел с целью сэкономить на таможенных платежах более 78 тыс. рублей.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.