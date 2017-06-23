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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ЛУКАШЕНКО НАМЕРЕН РАЗ В КВАРТАЛ СОБИРАТЬ ВСЮ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ
16:50 23.06.2017

Вся вертикаль власти должна быть раз в квартал на совещании, чтобы обсудить решение наиболее важных вопросов. Такое мнение высказал Александр Лукашенко сегодня во время совещания с руководством своей администрации.

"Мы будем обсуждать серьезные вопросы, которые касаются развития всей страны. Например, сельское хозяйство, ЖХК. Да и образование - это общенациональный вопрос. Поэтому такие темы мы должны определять", - сказал Александр Лукашенко.

Формат проведения подобных совещаний еще предстоит разработать.

"Может быть, вернуться к практике, когда мы один день посвящали учебе кадров по тому или иному вопросу, а второй день обсуждали, делились впечатлениями, поднимали проблемы и, если была возможность, прямо там решали их, нет - значит, составляли план для решения вскрытых проблем, - предложил Лукашенко. - Надо подумать по форме проведения таких мероприятий".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в стране действует три "штаба": политический - это Администрация президента, экономический - правительство, за безопасность республики отвечает Совет Безопасности. Нужно определиться с периодичностью вынесения на уровень президента важных вопросов, за которые отвечают эти структуры, обратил Лукашенко.

Он также поинтересовался, как сейчас строится работа его администрации.

"Я полагаю, Администрация президента прошла тот период, когда можно говорить о становлении самой работы, может быть, где-то об изменениях и совершенствованиях стиля работы. Поэтому я хотел бы услышать ваше мнение на сей счет. Закончился этот этап, не закончился, есть ли какие-то в этой связи вопросы?" - спросил Лукашенко.
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