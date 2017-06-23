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ЭКОНОМИКА РБ


АИС «РАСЧЕТ» НЕ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ В НОЧЬ С 29 НА 30 ИЮНЯ И В НОЧЬ С 30 ИЮНЯ НА 1 ИЮЛЯ
16:42 23.06.2017

Функционирование АИС «Расчет» будет приостановлено с 23.30 29 июня до 6.00 30 июня и с 23.30 30 июня до 6.00 1 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», это связано с обновлением программного обеспечения и проведением необходимых организационных мероприятий, обусловленных переходом Беларуси с 4 июля на использование международной структуры номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC).

Продолжительность приостановки работы АИС «Расчет» может быть сокращена.

График проведения регламентных работ, проводимых на стороне расчетных и платежных агентов (банков и РУП «Белпочта», осуществляющих прием платежей посредством АИС «Расчет») определяется ими самостоятельно.

Перечисление денежных средств 4 июля будет произведено по новым банковским реквизитам в формате IBAN.

Прием платежей в пользу организаций, по которым у ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» будет отсутствовать информация о номерах счетов в формате IBAN, будет приостановлен с 30 июня до получения необходимых банковских реквизитов.
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