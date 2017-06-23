Функционирование АИС «Расчет» будет приостановлено с 23.30 29 июня до 6.00 30 июня и с 23.30 30 июня до 6.00 1 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», это связано с обновлением программного обеспечения и проведением необходимых организационных мероприятий, обусловленных переходом Беларуси с 4 июля на использование международной структуры номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC).

Продолжительность приостановки работы АИС «Расчет» может быть сокращена.

График проведения регламентных работ, проводимых на стороне расчетных и платежных агентов (банков и РУП «Белпочта», осуществляющих прием платежей посредством АИС «Расчет») определяется ими самостоятельно.

Перечисление денежных средств 4 июля будет произведено по новым банковским реквизитам в формате IBAN.

Прием платежей в пользу организаций, по которым у ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» будет отсутствовать информация о номерах счетов в формате IBAN, будет приостановлен с 30 июня до получения необходимых банковских реквизитов.