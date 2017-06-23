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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОДВИЖНОГО РАДИОВЫСОТОМЕРА ПРВ-13БМ ПЛАНИРУЮТСЯ В ИЮЛЕ
16:10 23.06.2017

Специалисты ОАО ««2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения» завершают подготовку к предварительным испытаниям модернизированного на предприятии подвижного радиовысотомера ПРВ-13БМ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, опытный образец перевезен на территорию эксплуатирующей организации, где планируется проведение предварительных и приемочных испытаний уже в ближайший месяц.

Опытно-конструкторская работа «Модернизация подвижного радиовысотомера ПРВ-13» была начата в 2013 году, в ходе которой предстояло усовершенствовать радиовысотомер до уровня РЛС третьего поколения, оснастив его современной элементной базой.

Была произведена практически полная замена аналоговой аппаратуры ПРВ-13 на цифровую в кабине В-2. В процесс обработки радиолокационной информации введена топографическая привязка местоположения высотомера при помощи приемника навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, а также электронная регистрация радиолокационной информации обнаружения, контроля технического состояния и диагностики аппаратуры, документирование боевой работы оператора. Кроме того, повышена чувствительность приемного устройства, а мощность передающего – снижена. Введены системы кондиционирования и противопожарной сигнализации.

По мнению разработчиков, проведенные усовершенствования повысят эффективность работы радиовысотомера, позволят снизить расходы на его эксплуатацию и обеспечат комфортные условия функционирования боевого расчета.

В соответствии с утвержденной конструкторской документацией по дальнейшему проведению углубленной модернизации подвижного радиовысотомера, в кабине В-1БМ планируется полностью избавиться от питающей сети с частотой 400 Гц. Это позволит уменьшить общий объем аппаратуры за счет вывода из ее состава частотного преобразователя, а также замены штатных электродвигателей из состава устройств воздушного охлаждения, привода качания на перспективные малогабаритные электродвигатели отечественного производства. Кроме того, предполагается замена элементов штатных систем жидкостного и воздушного охлаждения на современную систему кондиционирования.
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