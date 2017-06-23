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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР ПО НЕФТЕХИМИИ ПРЕДЛОЖЕНО СОЗДАТЬ НА БАЗЕ «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»
15:59 23.06.2017
На базе ОАО «Могилевхимволокно целесообразно создать научно-производственный кластер по нефтехимии.
Как сообщает сайт СЭЗ «Могилев», в рамках выполнения поручений по развитию нефтехимического комплекса страны в мае этого года была создана рабочая группа из ученых БГТУ и НАН Беларуси с задачей проанализировать программы развития предприятий концерна «Белнефтехим» с учетом мирового опыта, а также принять участие в разработке концепции перспективной программы развития нефтехимического комплекса, выработать стратегию, которая увязывала бы в единое целое научно-техническое обеспечение производства новых продуктов нефтехимии с вопросами экологии и развитием отраслевой и академической науки.
Как отметили на «Могилевхимволокно», целесообразность создания научно-производственного кластера обусловлена тем, что Могилеве создана собственная школа химиков, здесь расположены вуз и средние специальные учебные заведения, которые готовят специалистов для предприятия. Имеются и условия для совместной работы ученых и практиков: производственная база, мощная ТЭЦ, очистные сооружения и прочая инженерная инфраструктура.
Идея создания кластера была одобрена членами рабочей группы, ученые сообщили, что со своей стороны также готовы обеспечить научное сопровождение по многим направлениям производства.
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