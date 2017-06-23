Положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве – вопрос, который подлежат рассмотрению на уровне президента в широком кругу. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания с руководством своей администрации.

Совершенствовать эту сферу решено на примере Минска, напомнил он.

"Мы должны в ближайшее время провести такое совещание и сказать всей стране, как будем работать в этой сфере и в каком направлении будет развиваться жилищно-коммунальное хозяйство. Естественно, должна быть серьезная оптимизация, работа с себестоимостью, чтобы выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось", - отметил Александр Лукашенко.

Для этого необходимо совершенствовать саму ситуацию в ЖКХ и стиль работы в этой сфере.

"Еще раз напоминаю, что нынешний мэр Минска назначался в том числе потому, что он был министром жилищно-коммунального хозяйства. Ему была поставлена задача привести Минск в идеальное состояние, чтобы на минском опыте могли научить организации в стране", - сказал он.