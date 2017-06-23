Тематический семинар «Совершенствование работы по охране труда, энергосбережению, соблюдению законодательства и инвестициям в основной капитал в организациях, входящих в состав холдинга», организованный отделом технической политики и перспективного развития ГО «Белресурсы» – управляющей компании холдинга «Белресурсы» прошел в организации сегодня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в ходе семинара обсуждались вопросы состояния охраны труда, осуществления экологического контроля в организациях холдинга, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, подготовки к отопительному сезону, а также вопросы по модернизации производства и использовании инвестиций в основной капитал обсудили участники семинара – главные инженеры, ведущие специалисты, энергетики организаций холдинга «Белресурсы.

Одна их целей мероприятия – обмен опытом работы в производственной сфере и оказании ряда специализированных услуг предприятиями холдинга, обсуждение проблемных вопросов и перспективных предложений.