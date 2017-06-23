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ЭКОНОМИКА РБ
В «БЕЛРЕСУРСАХ» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
15:47 23.06.2017
Тематический семинар «Совершенствование работы по охране труда, энергосбережению, соблюдению законодательства и инвестициям в основной капитал в организациях, входящих в состав холдинга», организованный отделом технической политики и перспективного развития ГО «Белресурсы» – управляющей компании холдинга «Белресурсы» прошел в организации сегодня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в ходе семинара обсуждались вопросы состояния охраны труда, осуществления экологического контроля в организациях холдинга, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, подготовки к отопительному сезону, а также вопросы по модернизации производства и использовании инвестиций в основной капитал обсудили участники семинара – главные инженеры, ведущие специалисты, энергетики организаций холдинга «Белресурсы.
Одна их целей мероприятия – обмен опытом работы в производственной сфере и оказании ряда специализированных услуг предприятиями холдинга, обсуждение проблемных вопросов и перспективных предложений.
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