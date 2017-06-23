Одним из основных направлений работы во внешнеэкономической деятельности Могилевской области в текущей пятилетке является диверсификация торгово-экономических связей при сохранении и усилении позиций на традиционных рынках.

Как сообщает сайт СЭЗ «Могилев», регион продолжит также активную работу по экономической интеграции в рамках ЕАЭС, стимулирование производителей товаров и услуг к расширению товарной номенклатуры и видов оказываемых услуг, совершенствование подходов к работе с малым и средним предпринимательством по экспортной тематике.

«В результате реализации этих задач мы сможем обеспечить рост экспорта товаров и услуг, а также удельного веса экспорта товаров на новые перспективные рынки. Предусматривается оптимизация объема и структуры импорта, устойчивое положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами», - сказал председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Поступлению инвестиций в экономику области будет способствовать реализация ряда крупных инвестиционных проектов. В частности, создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» (ИООО «Омск Карбон Могилев»), комплекса по производству полиэфирной продукции в ОАО «Могилевхимволокно», организация выпуска новых тканей в ОАО «Моготекс». Перспективными направлениями для привлечения прямых иностранных инвестиций станет создание предприятий по переработке сельхозпродукции, в том числе выращиванию грибов, розливу питьевых и минеральных вод, производству торфяных брикетов, строительных материалов, обработке древесины, строительству объектов придорожного сервиса, агроэкотуризма, использованию возобновляемых источников энергии и переработке отходов.

В промышленном комплексе будет продолжена работа по модернизации производственных фондов путем внедрения новых технологий, снижению затрат на производство и реализацию продукции, в том числе энерго- и материалоемкости производства, повышению эффективности кадровой политики и внедрению действенных стимулов мотивации в увязке с ростом производительности и качества труда. Перед АПК области ставятся задачи по повышению производительности труда, увеличению объемов экспорта, развитию молочного скотоводства, улучшению финансового состояния сельхозорганизаций и др. Будет продолжена работа по совершенствованию специализации сельхозпроизводства. Предусматривается развитие сфер сельскохозяйственной деятельности, размещение их по зонам и регионам с учетом почвенно-климатических условий и оптимизации затрат, внедрение рациональной специализации по производству ряда культур.

«Выполнение указанных задач и доведенных региону на пятилетку параметров социально-экономического развития будет содействовать повышению качества жизни населения, занятости и росту благосостояния жителей Могилевской области», – заключил Р. Страхар.