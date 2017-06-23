ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ НАД ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
15:32 23.06.2017

Одним из основных направлений работы во внешнеэкономической деятельности Могилевской области в текущей пятилетке является диверсификация торгово-экономических связей при сохранении и усилении позиций на традиционных рынках.

Как сообщает сайт СЭЗ «Могилев», регион продолжит также активную работу по экономической интеграции в рамках ЕАЭС, стимулирование производителей товаров и услуг к расширению товарной номенклатуры и видов оказываемых услуг, совершенствование подходов к работе с малым и средним предпринимательством по экспортной тематике.

«В результате реализации этих задач мы сможем обеспечить рост экспорта товаров и услуг, а также удельного веса экспорта товаров на новые перспективные рынки. Предусматривается оптимизация объема и структуры импорта, устойчивое положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами», - сказал председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

Поступлению инвестиций в экономику области будет способствовать реализация ряда крупных инвестиционных проектов. В частности, создание предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев» (ИООО «Омск Карбон Могилев»), комплекса по производству полиэфирной продукции в ОАО «Могилевхимволокно», организация выпуска новых тканей в ОАО «Моготекс». Перспективными направлениями для привлечения прямых иностранных инвестиций станет создание предприятий по переработке сельхозпродукции, в том числе выращиванию грибов, розливу питьевых и минеральных вод, производству торфяных брикетов, строительных материалов, обработке древесины, строительству объектов придорожного сервиса, агроэкотуризма, использованию возобновляемых источников энергии и переработке отходов.

В промышленном комплексе будет продолжена работа по модернизации производственных фондов путем внедрения новых технологий, снижению затрат на производство и реализацию продукции, в том числе энерго- и материалоемкости производства, повышению эффективности кадровой политики и внедрению действенных стимулов мотивации в увязке с ростом производительности и качества труда. Перед АПК области ставятся задачи по повышению производительности труда, увеличению объемов экспорта, развитию молочного скотоводства, улучшению финансового состояния сельхозорганизаций и др. Будет продолжена работа по совершенствованию специализации сельхозпроизводства. Предусматривается развитие сфер сельскохозяйственной деятельности, размещение их по зонам и регионам с учетом почвенно-климатических условий и оптимизации затрат, внедрение рациональной специализации по производству ряда культур.

«Выполнение указанных задач и доведенных региону на пятилетку параметров социально-экономического развития будет содействовать повышению качества жизни населения, занятости и росту благосостояния жителей Могилевской области», – заключил Р. Страхар.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2017
валюта курс
EUR 2.1544
USD 1.9284
RUB 3.2309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1544 -0.0012
USD 1.9284 -0.0025
RUB 3.2309 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1530 2.1580
USD 1.9260 1.9300
RUB 3.2250 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1200
EUR/RUB 66.5000 67.0000
USD/RUB 59.5000 59.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте