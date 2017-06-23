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ЭКОНОМИКА РБ
АНДРЕЙ КОБЯКОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ФИЛИАЛА "БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ" УП "БОРИСОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
15:28 23.06.2017
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посещает сегодня Борисовский район Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в первой половине дня Андрей Кобяков ознакомился с работой филиала "Большие Новоселки" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов". На предприятии обсудили перспективы развития сельскохозяйственной отрасли Борисовского района, создание на базе Борисовского комбината хлебопродуктов интеграционной структуры, производственно-экономическую деятельность и перспективы развития филиала "Большие Новоселки".
Во время посещения премьер-министром Борисовского хрустального завода им. Ф.Э. Дзержинского рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта по модернизации и расширенному производству медицинского стекла и свинцового хрусталя, а также о перспективах работы предприятия.
Также сегодня в ходе рабочей поездки руководителю правительства доложат об эффективности реализации инвестпроекта по реконструкции промышленного производства завода крупнопанельного домостроения ОАО "Борисовжилстрой" со строительством мини-ТЭЦ.
Кроме того, запланировано посещение ИООО "СВУДС экспорт". Среди рассматриваемых вопросов - эффективность реализации инвестпроекта по модернизации и развитию производства мебели, ход реализации инвестпроекта по модернизации и развитию деревообрабатывающего комплекса в Борисове.
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