В сфере образования в августе должны быть расставлены все точки над "i". Такую задачу Александр Лукашенко поставил во время совещания с руководством своей администрации.

"Мы должны в августе расставить все точки на "i" и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались. К примеру, учебники. Когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их? Это одна из проблем, есть и другие", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Немало вопросов в сфере сельского хозяйства. Однако подробно эта тема будет рассмотрена позже.

"Мы договорились, что вернемся к этой проблеме осенью, после уборочной кампании", - сказал А. Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, во время совещания также обсуждалось положение дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства, периодичность рассмотрения на уровне президента общенациональных вопросов, а также другие темы.