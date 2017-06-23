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ЭКОНОМИКА РБ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В АВГУСТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССТАВЛЕНЫ ВСЕ ТОЧКИ НАД "I" - ЛУКАШЕНКО
14:59 23.06.2017
В сфере образования в августе должны быть расставлены все точки над "i". Такую задачу Александр Лукашенко поставил во время совещания с руководством своей администрации.
"Мы должны в августе расставить все точки на "i" и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались. К примеру, учебники. Когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их? Это одна из проблем, есть и другие", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Немало вопросов в сфере сельского хозяйства. Однако подробно эта тема будет рассмотрена позже.
"Мы договорились, что вернемся к этой проблеме осенью, после уборочной кампании", - сказал А. Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, во время совещания также обсуждалось положение дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства, периодичность рассмотрения на уровне президента общенациональных вопросов, а также другие темы.
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