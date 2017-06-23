Решение о раскрепощении предпринимательской инициативы будет принято в Беларуси на уровне президента. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания с руководством своей администрации.

"Мы должны обсудить эту задачу с принятием решений на уровне президента. Эта проблема изучается, я понимаю Мицкевич, как и прежде, занимается ею, контролирует ее. Насколько я проинформирован, правительство рассмотрело эти вопросы. Мы должны на уровне президента провести совещание и принять соответствующее решение", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он добавил, что подобных вопросов, которые требуют принятия решений на уровне главы государства, немало.

"Нам надо запланировать их к рассмотрению, несмотря на мой плотный график. Затягивать решения этих вопросов нельзя", - предупредил А. Лукашенко.