В настоящее время средняя стоимость кв. м новостроек Минска находится на минимальном для последних 5 лет уровне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в отделе консалтинга и аналитики группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА», сейчас уже никого не удивить стоимостью кв. м 925 USD для введенной в эксплуатацию новостройки, которая еще и доступна в лизинг по ставке от 9,9% годовых.

В июне 2014 г. средняя площадь квартир-новостроек составляла порядка 81 кв. м, а сейчас этот показатель снизился до 76 кв. м.

«По сравнению с летом 2014 г. в настоящее время предложение малогабаритных квартир-новостроек площадью от 28 до 34 кв. м увеличилось. В июне 2014 г. самой доступной площадью была 30 кв. м и подобные по площади квартиры предлагались лишь в одном доме и в небольшом количестве. Стоимость кв. м оценивалась застройщиком в 1700 USD. В итоге, стоимость квартиры находилась на уровне 51 тыс. USD. И это просто голые стены, где еще надо было сделать полноценный ремонт. При этом ни о какой скидке со стороны застройщика говорить не приходилось – такие квартиры раскупались «на ура» и так. Сейчас же покупателям доступны малогабаритные квартиры от 28 кв. м уже в 4 проектах, по цене кв. м в районе 1000-1200 USD, в зависимости от проекта, стадии строительства, наличия отделки и т.п.», – отметила руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА Новостройцентр» Наталья Раденя.

В разрезе классов качества структура предлагавшихся на продажу в 2014 г. и в настоящее время новостроек изменилась существенно. В ответ на переориентацию спроса на сегмент максимально низкого по стоимости жилья на 44% увеличилось количество новостроек класса «Эконом». В то же время класс «Стандарт» уменьшился на 43%. Но даже и после этого он продолжает оставаться самым многочисленным на рынке – ему принадлежит практически половина всего рыночного предложения новостроек.

Особняком стоят классы «Комфорт» и «Престиж». Изменения их коснулись в гораздо меньшей степени: объем предложения домов первого уменьшился на 13%, а второго - на 25%.

«За последние 3 года предложение новостроек сместилось в эконом сегмент. Основной спрос сконцентрирован на домах классов «Эконом» и «Стандарт». При этом большинство покупателей на первое место ставят уже не стоимость, а степень готовности дома. Это подтверждается и проведенным нами опросом потенциальных покупателей. С учетом того, что застройка жилого комплекса «Маяк Минска» еще далека от окончания и относительно недавно началось строительство жилого района «Минск-Мир», общий объем предложения по сравнению с 2014 г. можно сказать, что остался без изменений. Однозначно одно: на рынке остались только самые сильные застройщики, от чего покупатели, на мой взгляд, только выиграли», – подытожила Н. Раденя.