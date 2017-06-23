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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ЛИДСКОЕ ПИВО» ВЫПУСТИЛО ТРЕТИЙ СОРТ ИЗ СЕРИИ «МЕНСКАЕ»
13:39 23.06.2017

ОАО «Лидское пиво» выпустило третий сорт, завершающий лимитированную серию «МЕНСКАЕ», выпущенную к 950-летию Минска.

По словам директора по маркетингу ОАО «Лидское пиво» Ирины Капиловой, новый продукт приурочен к дате, когда Минск впервые стал столицей независимого государства.

«25 марта 1918 года была подписана 3-я Уставная грамота рады Всебелорусского конгресса. Документ провозглашал независимость Белорусской Народной Республики, а Минск де-факто стал столицей нового государственного образования. Именно этому значимому событию в истории города посвящен выпуск последнего третьего и завершающего серию сорта «МЕНСКАЕ 1918» из лимитированной серии «МЕНСКАЕ». Этикетка выполнена в общей для серии стилистике старинного витража. В основе композиции – карта образованной 25 марта 1918 года Белорусской Народной Республики, центральным элементом которой является Минск как столица независимого государства. Надписи рисунках фронтальной этикетки выполнены на латинице», – сказала И. Капилова.

Главный пивовар ОАО «Лидское пиво» Олег Малахов отметил, что «МЕНСКАЕ 1918» - это классический европейский светлый лагер с мягким вкусом и приятным хмелевым ароматом. Содержание алкоголя в новом сорте – 4,7%. Массовая доля сухих веществ – 11%. Горечь – 12 IBU.

«Отличительная особенность серии «МЕНСКАЕ» — это лёгкость продукта, пониженная горечь пива (всего 12 IBU) и индивидуальный для каждого сорта вид хмеля. Хмель для «МЕНСКАЕ 1918» придает пиву классический хмелевой аромат. Для первого сорта «МЕНСКАЕ 1067» мы использовали хмель, который привнес во вкус пива хмелевые и хвойные нотки. Второй сорт «МЕНСКАЕ 1499» насыщен цветочными, фруктовыми и пряными тонами», – пояснил О. Малахов.

И. Капилова добавила, что «МЕНСКАЕ 1918» появится на полках магазинов 23 июня.

«Пиво будет продаваться в стеклянной таре объёмом 0,5 л и ПЭТ-бутылке 1,5 л Рекомендованная цена – 1,61 руб. за стеклянную бутылку, 3,82 руб. за ПЭТ. Вся серия «МЕНСКАЕ» («МЕНСКАЕ 1067», «МЕНСКАЕ 1499» и «МЕНСКАЕ 1918») будет доступна в продаже до конца 2017 года», – отметила директор по маркетингу ОАО «Лидское пиво».

Лимитированная серия «МЕНСКАЕ» создана в честь 950-летия Минска. Она состоит из трёх сортов, каждый из которых связан с важной датой в истории столицы. Первый сорт «МЕНСКАЕ 1067» приурочен к первому упоминанию Минска в летописи «Повесть временных лет». Второй сорт «МЕНСКАЕ 1499» посвящен получению Магдебургского права, которое дало городу полномочия на самоуправление.
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