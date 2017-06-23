В автодорожных пунктах пропуска «Комарин», «Веселовка» и «Новая Гута» будут проводиться строительно-монтажные работы по установке систем управления пропуском транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, время выполнения строительных работ в пункте пропуска «Комарин» – с 26 июня по 15 июля. В пункте пропуска «Веселовка» выполнение аналогичных работ планируется закончить не позднее 31 июля, а в пункте пропуска «Новая Гута» - не позднее 14 августа.

С целью обеспечения бесперебойного пропуска транспортных средств и граждан, возможно кратковременное изменение схем движения транспорта, в том числе частичное использование реверсивных полос движения.