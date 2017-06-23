Комитет государственного контроля Могилевской области проверил отдельные аспекты финансово-хозяйственной деятельности «Кричеврайагропромтехснаба», пишут «Могилевские ведомости».

«Контролеры выявили незаконное получение средств местного бюджета в общей сумме 6,7 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе КГК региона. – А также выявили занижение платы по сдаваемым в аренду объектам недвижимости на 4,2 тыс. рублей, несвоевременную выплату заработной платы работникам на сумму 89,2 тыс. рублей, нарушения при ведении бухгалтерского учета (на учет поставлен объект недвижимости стоимостью более 40 тыс. рублей), учете забираемых водных ресурсов и отходов производства, эксплуатации зданий и сооружений, страховании сельхозкультур, законодательства по обращению граждан и иные».

По результатам проверки общество, его руководитель и заместитель директора привлечены к административной ответственности на общую сумму 3,9 тыс. рублей, произведен перерасчет арендной платы, незаконно полученные средства в полном объеме возвращены в бюджет».