По состоянию на 1 июня текущего года собственники и наниматели квартир в домах, находящихся на обслуживании районных предприятий ЖКХ, а также проживающие в индивидуальных домовладениях, задолжали за жилищно-коммунальные услуги почти 5,5 млн рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в филиале «Единый расчетно-справочный центр Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», просроченными оказались 52 тыс. лицевых счетов, что составляет 7 % от их общего количества. При этом подавляющее большинство неплательщиков не относятся к категории социально неблагополучных, неработающих, злоупотребляющих спиртным, отметили в едином РСЦ. Об этом свидетельствует тот факт, что по 44 тыс. лицевых счетов задолженность не превышает трех месяцев.

Дело в том, что такую ощутимую меру воздействия, как отключение некоторых ЖКУ, можно применить в отношении должника не раньше, чем через два месяца (периода) задолженности и только после письменного предупреждения. Если, получив последнее, неплательщик не рассчитается по долгам в течение 5 дней, производят отключение ЖКУ. А именно электро- и водоснабжения (еще блокируют телеантенны и газ, но такие случаи редки).

«За январь-май текущего года предупреждения о приостановлении предоставления некоторых ЖКУ были направлены 41 454 собственникам и нанимателям квартир, - констатировала главный специалист единого РСЦ Минска Элла Лазарева. - Из них 35 291 сразу внесли необходимые суммы. В итоге были отключены 6 163 потребителя. Но и многие из них вскоре все оплатили».

Что касается злостных неплательщиков, по состоянию на 1 июня просроченная задолженность за ЖКУ свыше 6 месяцев на общую сумму 1867 407 рублей числилась по 4616 лицевым счетам.