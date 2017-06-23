23 июня в 5.12 в службу спасения поступило сообщение о задымлении в галерее на промышленной площадке ОАО «Беларуськалий» в Солигорском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к предприятию были направлены 13 единиц техники.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, стало известно, что в результате тления конвейерной ленты на уровнях 15 м и 21 м произошло задымление в отделении сушки и грануляции.

Причина происшествия и ущерб устанавливается. Технологический процесс по выпуску калийных удобрений не приостановлен. Пострадавших нет.