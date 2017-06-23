Компания «А-100 Девелопмент» начала строительство жилого квартала «Пирс» недалеко от Заславского Водохранилища (Минского моря) рядом с Ратомкой.

По словам директора компании-застройщика Светланы Шевлик, в квартале появится новый для белорусского рынка недвижимости вид жилья — урбан-виллы. Они представляют собой 4-5-этажные жилые апартаменты, которые совмещают черты многоквартирного дома и коттеджа. На всех этажах будут расположены большие террасы, на крышах – зеленые лужайки, в квартирах – панорамные окна. Потолки в помещениях будут достигать трех метров. Дома будут монолитные. Даже в пятиэтажках предусмотрены лифты. Еще одной особенностью планировок станут небольшие окна в ванных комнатах.

«Нам очень часто говорили: почему вы не строите, как в Европе? И раз нам так часто это говорят, мы решили это сделать. Поэтому «Пирс» — это вызов для нас и для всего рынка. «Пирс» задает новые для Беларуси стандарты, поскольку проектировался с учетом европейских представлений о комфортной жилой среде. Иными словами, это попытка создать в пригороде Минска что-то похожее на современные жилые комплексы Варшавы, Вильнюса, Лондона или Амстердама», – сказала С. Шевлик.

Помимо урбан-вилл на площади 12 га будут построены коттеджи, таунхаусы и ситихаусы. В нем построят 950 квартир. Выбор жилья — достаточно большой: от 40-метровых квартир-судий и 80-метровых таунхаусов до 135-метровых коттеджей и 220-метровых пентхаусов. Квартиры в этих домах будут от однокомнатных по 45 кв. м до четырехкомнатных. Жилье предусмотрено как с отделкой, так и без.

Помимо жилья, в квартале будет построен детский сад на 230 детей, игровые площадки, беговая и велосипедная дорожки, парковки, небольшие магазины и другие объекты. Дворы урбан-вилл и 5-7-этажных домов будут полностью закрыты для движения автомобилей. Главным элементом благоустройства станет неглубокий речной канал. Он будет начинаться с водопада и заканчиваться большой детской площадкой, спроектированной с участием архитекторов из Дании. Там появятся «водная лаборатория» со спиралью Архимеда, музыкальные классики, горки, качели, бревна-балансиры, батуты и т. д.

Учреждение образования сразу передадут на баланс местному исполкому, который и будет заниматься распределением мест.

«В «Зеленом бору» и «Новой Боровой» мы уже отработали механизм, по которому для новоселов бронируется определенное количество мест, а остаток распределяют среди местных детей, стоящих в очереди», – пояснила С. Шевлик.

По ее словам, весь квартал будет огорожен. Доступ на территорию будут иметь только проживающие. «Пирс» рассчитан на 2,5 тысячи жителей. Для них предусмотрены различные услуги: няни, горничной, садовника, ветеринара и другие. Дворовые территории дополнят велосипедной дорожкой, спортплощадками, деревянными настилами, гамаками, зонами для барбекю и площадкой для пляжного волейбола. На берегу Минского моря застройщик обещает благоустроить пляж. Облагородят и часть леса: там проложат прогулочные тропинки.

Исходя из количества запроектированных стоянок, сейчас в «Пирсе» на каждую квартиру приходится по одному машино-месту.

«Мы понимаем, что это не лучшее соотношение, потому сейчас мы отрабатываем возможности, чтобы увеличить количество машино-мест без ущерба для дворов и общественных пространств, и у нас есть еще время, чтобы этот вопрос решить», – сказала С. Шевлик.

Застройщик ожидает, что в квартал поедут в первую очередь минские IT-стартаперы, а также люди, которые ценят уединение и подустали от суеты.

«Мы попытались сделать так, чтобы каждый человек, который будет жить в этом квартале, ощущал себя, как будто он живет в своем собственном доме за городом. Мы предполагаем, что в «Пирсе» мы сможем удовлетворить желания каждого покупателя вне зависимости от того, хотел бы он жить в пентхаусе или просто в маленькой квартире-студии, получая все те же преимущества. Мы понимаем, что это предложение буде интересно как бизнесменам, которые хотят уехать из города, так и молодым парам, которые хотят жить за городом. Все, кто будет жить в «Пирсе», с гордостью смогут говорить, что у меня есть квартира или домик у моря», – сказала директор «А-100 Девелопмент».

Первые дома появятся в «Пирсе» через год. Завершить строительство планируется к концу 2019 года. Цена квадратного метра — от 1100 долларов до 1300 долларов. Продажи жилья в «Пирсе» начнутся с 1 июля. Для покупателей будет предусмотрена рассрочка платежа.