Министерство финансов Беларуси (приказ №201 от 15 июня 2017 г.) приняло несколько решений о лицензировании профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, ООО «Ласерта» выдано специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-12-1162 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам на следующие составляющие лицензируемый вид деятельности работы и (или) услуги: брокерская деятельность, дилерская деятельность.

В следующие лицензии внесены изменения:

в специальное разрешение (лицензию) №02200/5200-12-1134 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное ОАО «Евроторгинвестбанк»», в связи с изменением наименования лицензиата (новое наименование – ОАО «СтатусБанк»);

в специальное разрешение (лицензию) №02200/5200-12-1161 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ», в связи с изменением места нахождения лицензиата (новое место нахождения: 220017, Минск, ул. Притыцкого, д. 156, пом. 11, каб. 10);

в специальное разрешение (лицензию) №02200/5200-1246-1085 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное ОАО «Белагропромбанк», в связи с исключением из перечня обособленных подразделений банка, которые вправе осуществлять брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, сведений об обособленном подразделении – филиале ОАО «Белагропромбанк» - Минское областное управление;

в специальное разрешение (лицензию) №02200/7401-12-1101 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное ООО «Классик-Инвест», в связи с включением в перечень составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.