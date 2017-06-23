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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ВСЕ ЧАЩЕ ПОКУПАЮТ ЖИЛЬЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КРЕДИТА
11:36 23.06.2017
В Минске с начала 2017 года при покупке недвижимости растет доля сделок с привлечением заемных средств, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица» Андрей Чернышев, по результатам мая доля таких сделок составила 22%, в то время как в мае прошлого года этот показатель равнялся 7%.
В настоящее время также наблюдается снижение цен на жилплощадь. Риелторы объясняют это переориентацией покупателей на бюджетные и многокомнатные квартиры, которые по цене квадратного метра всегда стоят существенно дешевле среднерыночного уровня. В то же время на долю готовых к проживанию квартир приходится лишь 30% от всех заключаемых сделок.
Уменьшается разница между ценой предложения и ценой сделки — изначально завышенных цен стало гораздо меньше. Необходимость их снижения многие продавцы не хотели признавать еще до конца прошлого года. А реальное сближение цен предложения и продажи началось только в текущем году.
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