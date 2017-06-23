В Министерстве труда и социальной защиты 22 июня состоялось расширенное заседание трехстороннего Совета по вопросам совершенствования законодательства в социально-трудовой сфере.

В заседании, проходившем под председательством министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, приняли участие члены Совета – представители республиканских органов государственного управления, объединений профсоюзов и нанимателей, а также представители Международной организации труда (МОТ): специальный советник генерального директора Международного бюро труда Кари Тапиола, сотрудники Департамента международных трудовых норм Международного бюро труда Дипа Ришикеш и Оксана Вольфсон, старший специалист по работе с нанимателями Бюро МОТ в Москве Владимир Чурович и специалист по работе с трудящимися Бюро МОТ в Москве Гоча Александрия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, представители сторон социального партнерства рассмотрели вопрос о дальнейшем техническом сотрудничестве Республики Беларусь и Международного бюро труда.

В период с 2014 по 2016 год при техническом и финансовом содействии Международного бюро труда в Минске проведен ряд трехсторонних мероприятий обучающего характера, направленных на ознакомление с международным опытом и наилучшими практиками по вопросам деятельности трехсторонних консультативных советов, разрешения трудовых споров и ведения коллективных переговоров на уровне предприятия.

Отметив результативность проведенных при поддержке МОТ мероприятий, участники заседания обозначили высокую степень заинтересованности в продолжении технического сотрудничества с Международным бюро труда. В качестве перспективных направлений дальнейшего взаимодействия членами Совета и представителями МОТ отмечены вопросы коллективно-договорного регулирования, охраны труда, а также изучение возможностей ратификации некоторых конвенций МОТ.

Обсуждение в рамках Совета формата дальнейшего сотрудничества с МОТ будет продолжено.