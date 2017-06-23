Столичная торговля ко Дню Республики подарит скидки, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, подготовлены многочисленные акции со скидками и распродажами, приуроченными к празднику.

Например, ООО «Торговый дом «На Немиге» с 25 июня по 3 июля объявляет праздничные суперскидки: 10% на продовольственные и 25% на непродовольственные товары. В ОАО «ЦУМ Минск» с 1 по 3 июля скидки составят до 30% на швейные, трикотажные изделия отдельных производителей; до 30% на обувь летнего ассортимента некоторых производителей и импортную; 20% на чемоданы ряда торговых марок; 25% на часы настенные и будильники.

ОАО «ГУМ» предоставит 29 июня скидку 20% на все непродовольственные товары, предусмотрены и другие праздничные акции со снижением цен до 50% на товары отдельных производителей.

В ТКУП «Универмаг Беларусь» 1, 2, 3 июля для держателей дисконтных карт скидка 22% на непродовольственные товары. Также в июле покупателей ждут распродажи со скидками до 30% на товары отдельных производителей.

В магазинах торговой сети «ТЦ Радзивилловский» в июле количество акционных товаров увеличится до 150 наименований.