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ЭКОНОМИКА РБ


ДВОЕ МОГИЛЕВЧАН ВХОДИЛИ В ДОВЕРИЕ К ГРАЖДАНАМ И ОБМАННЫМ ПУТЕМ ПРОДАВАЛИ ИХ КВАРТИРЫ
10:41 23.06.2017

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области и 11-м управлением ГУБОПиК МВД пресечена деятельность 60-летнего и 38-летнего жителей Могилева, которые занимались незаконной деятельностью по купле-продаже квартир в областном центре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, они находили временно не работающих граждан, как правило, ведущих асоциальный образ жизни, имевших неоплаченную задолженность по коммунальным платежам, входили к ним в доверие и предлагали погасить образовавшуюся задолженность. Также они предлагали данным гражданам поменять свою квартиру на жилье меньшей площади за пределами Могилева, зачастую в сельской местности, а также давали обещания их там трудоустроить. Помимо переезда на новое место жительства гражданам были обещаны денежные средства в сумме от 1000 до 6000 долларов США.

В свою очередь доверчивые могилевчане давали мошенникам доверенности на распоряжение своим жильем, после чего данная недвижимость продавалась по рыночной цене добропорядочным покупателям, а бывшие собственники переселялись за город в частные домовладения, зачастую без удобств и не всегда пригодные для жилья. При этом обещанные суммы денег не выплачивались, а люди «довольствовались» единовременной покупкой им продуктов питания и спиртных напитков.

Есть основания полагать, что таким образом членами данной преступной группы в течение 2009-2017 гг. было продано более 25 квартир.

По предварительной оценке, сумма незаконно полученного дохода составила 140 тыс. рублей.

Управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводится расследование.

В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых (денежные средства, золотые изделия, автомобиль, бытовую технику и др.) на общую сумму 120 тыс. рублей.
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