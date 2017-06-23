В Минске 20-21 июня прошел Республиканский семинар «Институциональные основы формирования и развития кластеров», организованный Министерством экономики Беларуси в рамках программы TAIEX, реализуемой под эгидой Европейской комиссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в работе семинара приняло участие более 80 человек, в том числе, сотрудники республиканских и местных органов власти, ответственных за формирование и реализацию кластерной политики, представители республиканских и региональных бизнес-ассоциаций, заинтересованных в реализации кластерных проектов, представители академического и университетского сообщества.

В ходе семинара вниманию участников был представлен зарубежный опыт формирования и реализации кластерной политики в странах Европейского союза, состоялось рассмотрение отечественной практики формирования благоприятных условий для кластеризации национальной экономики Беларуси. Это в свою очередь позволило провести сравнительный анализ кластерной политики и сложившейся практики кластеризации экономики в странах Европейского союза и в Республике Беларусь.

Зарубежное экспертное сообщество было представлено экспертами из Бельгии, Польши и Испании.

С белорусской стороны в качестве экспертов и докладчиков выступили начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский, советник по экономическим вопросам Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Татьяна Быкова, заместитель директора по новым рынкам ООО «Изовак» В. Хомич, заведующая сектором международного научно-технического и инновационного сотрудничества ГУ «БелИСА» Ольга Мееровская.

По итогам мероприятия состоялась дискуссия, в которой приняли активное участие представители делового сообщества и местных органов власти.