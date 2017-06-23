ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
09:54 23.06.2017

В Минске 20-21 июня прошел Республиканский семинар «Институциональные основы формирования и развития кластеров», организованный Министерством экономики Беларуси в рамках программы TAIEX, реализуемой под эгидой Европейской комиссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в работе семинара приняло участие более 80 человек, в том числе, сотрудники республиканских и местных органов власти, ответственных за формирование и реализацию кластерной политики, представители республиканских и региональных бизнес-ассоциаций, заинтересованных в реализации кластерных проектов, представители академического и университетского сообщества.

В ходе семинара вниманию участников был представлен зарубежный опыт формирования и реализации кластерной политики в странах Европейского союза, состоялось рассмотрение отечественной практики формирования благоприятных условий для кластеризации национальной экономики Беларуси. Это в свою очередь позволило провести сравнительный анализ кластерной политики и сложившейся практики кластеризации экономики в странах Европейского союза и в Республике Беларусь.

Зарубежное экспертное сообщество было представлено экспертами из Бельгии, Польши и Испании.

С белорусской стороны в качестве экспертов и докладчиков выступили начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский, советник по экономическим вопросам Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Татьяна Быкова, заместитель директора по новым рынкам ООО «Изовак» В. Хомич, заведующая сектором международного научно-технического и инновационного сотрудничества ГУ «БелИСА» Ольга Мееровская.

По итогам мероприятия состоялась дискуссия, в которой приняли активное участие представители делового сообщества и местных органов власти.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2017
валюта курс
EUR 2.1544
USD 1.9284
RUB 3.2309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1544 -0.0012
USD 1.9284 -0.0025
RUB 3.2309 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1530 2.1580
USD 1.9260 1.9300
RUB 3.2250 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1200
EUR/RUB 66.5000 67.0000
USD/RUB 59.5000 59.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте