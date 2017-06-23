В Кричеве состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Завод сборного железобетона №3 Витебска», которое одобрило реорганизацию цементного предприятия путем присоединения к нему витебского завода, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил заместитель генерального директора ОАО «Кричевцементношифер» Александр Митин, реорганизация проводится по инициативе Министерства архитектуры и строительства Беларуси. Предполагается, что интеграция цементных заводов с предприятиями по выпуску железобетонных конструкций и изделий позволит обеспечить единую ценовую и сбытовую политику на внутреннем и внешнем рынках, снизить себестоимость продукции, обеспечить более высокую конкурентоспособность.

Витебский завод стал пятым предприятием стройиндустрии, присоединенным к «Кричевцеметношиферу». Ранее в него вошли ОАО «Новополоцкжелезобетон», «Рогачевжелезобетон», «Молодечножелезобетон» и молодечненский «Завод ЖБК».