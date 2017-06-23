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ЭКОНОМИКА РБ
К ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» БУДЕТ ПРИСОЕДИНЕНО ВИТЕБСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВЫПУСКУ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
09:31 23.06.2017
В Кричеве состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Завод сборного железобетона №3 Витебска», которое одобрило реорганизацию цементного предприятия путем присоединения к нему витебского завода, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщил заместитель генерального директора ОАО «Кричевцементношифер» Александр Митин, реорганизация проводится по инициативе Министерства архитектуры и строительства Беларуси. Предполагается, что интеграция цементных заводов с предприятиями по выпуску железобетонных конструкций и изделий позволит обеспечить единую ценовую и сбытовую политику на внутреннем и внешнем рынках, снизить себестоимость продукции, обеспечить более высокую конкурентоспособность.
Витебский завод стал пятым предприятием стройиндустрии, присоединенным к «Кричевцеметношиферу». Ранее в него вошли ОАО «Новополоцкжелезобетон», «Рогачевжелезобетон», «Молодечножелезобетон» и молодечненский «Завод ЖБК».
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