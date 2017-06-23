Народные гулянья и праздничная торговля по случаю Дня Республики развернутся на площадке у Дворца спорта 2 и 3 июля, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, 2 июля состоится выставка-продажа блюд белорусской кухни в рамках праздника «Дзень вышыванкi». Концертная и развлекательная программа будет организована с 10:00 до 22:00.

В День Независимости Республики Беларусь праздник продлится с 10:00 до 23:00.

«В этот день площадь торговых рядов составит более 13 000 кв. м. В ярмарке примут участие крупные торговые организации столицы и объекты общественного питания. Свою продукцию представят предприятия Белкоопсоюза, концернов «Беллегпром» и «Белгоспищепром», - поделились планами в ГУПР Мингорисполкома. - Будет обеспечена продажа широкого ассортимента кулинарной продукци, приготовленной на виду: драники, шашлык, колбаски, крылышки гриль, плов, блинчикии. Также минчане и гости столицы смогут купить прохладительные напитки, мороженое, квас отечественных производителей».

3 июля выездная торговля будет организована также во всех административных районах столицы. В частности, на площадках, где запланированы праздничные мероприятия, парках и скверах.