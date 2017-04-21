В 2017-м, как и весь прошлый год, население Могилевской области больше сдает иностранную валюту в банки, чем покупает, что способствует увеличению золотовалютных резервов.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, за три месяца структурные подразделения банков региона приобрели у граждан иностранной валюты на $25,7 млн больше, чем продали. Физические лица сдали $94,9 млн, а купили – $69,2 млн. Только за март население сдало $34,5 млн в эквиваленте, а приобрело – $25,1 млн.