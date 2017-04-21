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ЭКОНОМИКА РБ
НАСЕЛЕНИЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ СДАЕТ ИНВАЛЮТУ В БАНКИ, ЧЕМ ПОКУПАЕТ
17:25 21.04.2017
В 2017-м, как и весь прошлый год, население Могилевской области больше сдает иностранную валюту в банки, чем покупает, что способствует увеличению золотовалютных резервов.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, за три месяца структурные подразделения банков региона приобрели у граждан иностранной валюты на $25,7 млн больше, чем продали. Физические лица сдали $94,9 млн, а купили – $69,2 млн. Только за март население сдало $34,5 млн в эквиваленте, а приобрело – $25,1 млн.
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