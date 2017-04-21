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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПОСТАВЛЕННУЮ ЭНЕРГИЮ НА 1 АПРЕЛЯ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 934 МЛН РУБЛЕЙ
17:08 21.04.2017

Задолженность потребителей за поставленную энергию по состоянию на 1 апреля составила 934,4 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, за январь-март потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 2313,2 млн руб., уровень оплаты составил 97,1%.

Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минпрома – 99,5%, Минстройархитектуры – 85,7%, Минсельхозпрода – 98,5%, концернов «Беллегпром» – 96,5% и «Белгоспищепром» – 99,3%, Белкоопсоюза – 98,9%, Управления делами президента – 98,1%, Национальной академии наук Беларуси – 96,4%.

Организациями коммунальной формы собственности за 3 месяца 2017 года во всех областях и Минске не обеспечена полная оплата за отпущенную энергию. По Брестской области уровень оплаты составил 98,4%, по Витебской области – 90,6%, по Гомельской области – 90,6%, по Гродненской области – 96,5%, по Минской области – 83,8%, по Могилевской области – 95,3% и по Минску – 87,6%.

В январе-марте 2017 г. 79,1% граждан не превысили «льготные» объемы электропотребления, в том числе:

84,5% граждан, проживающих в жилых домах (квартирах), оборудованных электроплитами;

74,7% граждан, проживающих в домах (квартирах), не оборудованных электроплитами;

94,5% граждан, проживающих в домах (квартирах), в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты.

В марте потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 721,4 млн руб., уровень оплаты составил 100,5%.

Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минстройархитектуры (уровень оплаты – 90,2%) и Белкоопсоюза (97,7%).

Организациями коммунальной формы собственности за март полная оплата за отпущенную энергию не обеспечена по всем областям республики и по Минску. Уровень оплаты по Брестской области составил 98,1%, по Витебской области – 97,4%, по Гомельской области – 90,7%, по Гродненской области – 96,8%, по Минской области – 94,5%, по Могилевской области – 96,5% и по Минску – 88,8%.
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